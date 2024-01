Le principali differenze tra Sette e Mezzo e Blackjack

Le carte da gioco sono da sempre uno dei passatempi preferiti dagli italiani, che le utilizzano in particolar modo nei periodi festivi durante le riunioni con amici e parenti. Tra i tanti giochi di carte intramontabili rientrano senza ombra di dubbio il Sette e Mezzo ed il Blackjack, i quali presentano delle differenze sostanziali.

Andando ad analizzare e a scoprire la storia, le regole, le strategie e le varianti di queste due attività ludiche, saremo in grado di sottolinearvi queste differenze, senza ovviamente trascurare lo sviluppo e l’evoluzione in particolar modo del Blackjack con l’avvento dei casinò digitali.

In merito a questo, tuttavia, è pronta proprio in questo periodo una discussione nel Consiglio dei Ministri inerente al decreto legislativo post-delega fiscale per quanto concerne i giochi online, poiché l’online, ha completamente rivoluzionato il mondo del gioco.

La storia del Sette e Mezzo del Blackjack



Partiamo dall’inizio, dalle origini. Il Sette e Mezzo ormai risulta essere un gioco piuttosto antico, una vera e propria tradizione del nostro Paese. Si tratta di un’attività molto semplice ma allo stesso tempo altrettanto affascinante, che veniva chiamata in causa in particolar modo in luoghi di ritrovo come le osterie. Come già accennato precedentemente, questi tipi di giochi venivano effettuati soprattutto in casa durante le festività. Con il passare degli anni il Sette e Mezzo ha vissuto diverse fasi e diverse evoluzioni, ma nonostante questo non ha mai perso il suo fascino.

Per quanto concerne il Blackjack, noto anche come Ventuno, le sue origini risalgono al diciassettesimo secolo, periodo in cui ha spopolato prima di tutto in Europa per poi diffondersi anche in America. Con l’avvento dei casinò online il Blackjack ha conquistato una popolarità ancora più ampia, diventando uno dei giochi da tavolo più apprezzati non solo dagli italiani, ma in linea generale da tutto il mondo.

Non a caso, sono diversi i registi e gli scrittori che hanno deciso di porre al centro delle loro opere cinematografiche o letterarie proprio il gioco del Blackjack. Un esempio pratico in questo senso è “21”, film di grande successo del 2008 del regista Robert Luketic.



Le regole dei due giochi



Quando parliamo di Sette e Mezzo, parliamo innanzitutto di un gioco molto semplice ed intuitivo, che si gioca con un mazzo di carte italiane e che ha come obiettivo quello di avvicinarsi il più possibile al punteggio di sette e mezzo, senza però superarlo. Calcolare il valore delle carte è molto semplice, poiché le carte numerate mantengono il loro valore nominale, mentre le figure valgono tutte mezzo punto. Anche se si tratta di un gioco facile e in cui si necessita certamente una buona dose di fortuna, vanno sicuramente affinati l’astuzia ed un buono spirito di intuizione. Il numero dei giocatori, inoltre, è variabile.

Il gioco del Blackjack, al contrario del Sette e Mezzo, è decisamente più strategico e richiede qualche abilità di calcolo in più. Ventuno si gioca con uno o con più mazzi di carte francesi, lo scopo principale di quest’attività ludica è quello di raggiungere proprio il punteggio di ventuno o quantomeno quello di avvicinarsi il più possibile. Sotto questo punto di vista le differenze con il Sette e Mezzo sembrano essere poche a livello concettuale, ma in realtà il valore delle carte è sensibilmente diverso. Infatti, in questo senso, le figure nel gioco del Blackjack valgono dieci punti, mentre l’Asso, a seconda delle necessità e delle esigenze del giocatore, può valere uno o undici. La strategia, appunto, gioca un ruolo sicuramente fondamentale durante una partita, tanto che i giocatori nel corso di quest’ultima devono prendere diverse decisioni.

Questi, infatti, sono chiamati a decidere se chiedere un’altra carta, stare, dividere le carte che si hanno in mano o raddoppiare la puntata. Sono proprio queste scelte e questi fattori a rendere il Blackjack un gioco che necessita grandi abilità di calcolo e, come tutti gli altri giochi, una buona dose di fortuna.

Varianti ed evoluzioni del Sette e Mezzo e del Blackjack



Arrivati a questo punto non è più una sorpresa il fatto che il Sette e Mezzo nel corso della sua storia sia andato incontro a diverse evoluzioni e a diversi cambiamenti, che di conseguenza hanno dato vita a molteplici varianti regionali. Queste ultime ovviamente hanno mantenuto il nucleo centrale del gioco, ma allo stesso tempo per differenziarsi dalle altre hanno modificato vari aspetti e varie dinamiche.

Alcune varianti, infatti, utilizzano il jolly o altre regole speciali che hanno a che vedere con le carte e che rendono il Sette e Mezzo un gioco ancora più entusiasmante ed imprevedibile. Il Blackjack, dal canto suo, è radicalmente cambiato nel momento in cui il mondo del gioco dopo le sale classiche ha conosciuto anche i casinò online.

Qui Ventuno è stato caratterizzato da un’evoluzione significativa, che lo ha portato ad essere contraddistinto anche da versioni live, che permettono al videogiocatore nel live Blackjack di interagire con dei veri e propri croupier, in modo tale da ricreare con comodità e comfort l’atmosfera di una sala da gioco fisica. In questo senso, infatti, le varie innovazioni tecnologiche hanno dato l’opportunità di creare delle ambientazioni sempre più realistiche e coinvolgenti, che partono dalla versione più classica del Blackjack fino ad arrivare alle versioni più moderne.

Strategie nel Sette e Mezzo e nel Blackjack



Il Sette e Mezzo obiettivamente non offre la possibilità di creare chissà quali strategie, essendo un gioco piuttosto veloce, semplice e monotematico. A tal proposito, possiamo affermare che la vera e propria strategia sta nel saper bluffare e nel saper leggere gli avversari. Il gioco, infatti, diventa piuttosto avvincente ed imprevedibile nel momento in cui i giocatori riescono a mascherare le loro emozioni, le loro intenzioni e riescono a portare l’avversario a cadere in errore.

Il Blackjack in questo senso conserva senza ombra di dubbio delle tecniche maggiormente avanzate, che possono aiutare un giocatore ad ottenere più facilmente la vittoria. Una delle strategie più note in questo ambito è sicuramente il conteggio delle carte, un’operazione efficace e controversa che però è stata effettuata da diversi giocatori dotati di grandissima esperienza. Non si tratta di una tecnica così semplice e banale, tanto che risultano essere essenziali una buona memoria ed una grande capacità di calcolo.