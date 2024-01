Legalità, M5S – Civica Raggi “L’Ass.  Caliendo faccia passo indietro e si porti avanti l’enorme lavoro condotto dalla nostra Amministrazione”

“Il Municipio X è un territorio che, in passato, ha già sofferto delle situazioni di illegalità fortemente penalizzanti per la sua reputazione.

Vicende come quella relativa alla perquisizione dell’Assessore municipale alle Attività Produttive non fanno altro che ripiombare i cittadini del Decimo in una sorta di incubo del passato di cui nessuno, ovviamente, avverte la necessità.

Fermo restando che occorrerà attendere che le indagini facciano il loro corso, riteniamo opportuno – alla luce di questa ulteriore pubblicità altamente negativa – che l’Assessore faccia un passo indietro e presenti le proprie dimissioni.

Un percorso di rinascita, di totale devozione al valore della legalità e alla risoluzione dei problemi.

Una gestione, la nostra, che non ha mai lasciato spiraglio alcuno agli appetiti malsani e che deve essere proseguito nell’interesse dei cittadini.

Vietato dare ulteriori segnali negativi. La rinascita del territorio non può e, soprattutto, non deve ammettere ulteriori passi falsi“.

Lo dichiarano, in una nota, il gruppo consiliare capitolino M5S Roma, il gruppo consiliare M5S del Municipio X e la Lista Civica Virginia Raggi.

