Legge di bilancio 2023: pensioni, infrastrutture e impegno contro la violenza di genere

La commissione Bilancio di Palazzo Madama ha concluso la lunga sessione di lavoro sulla legge di bilancio poco prima delle 6 del mattino, approvando gli ultimi emendamenti proposti dal governo e dall’opposizione.

Dopo una breve pausa, il relatore riceverà il mandato di portare il disegno di legge all’Aula, prevedendo un dibattito rapido e l’approvazione entro Natale.

Le modifiche, già oggetto di discussione nei giorni precedenti, includono interventi sulle pensioni, limitando il taglio dell’assegno per alcune categorie di dipendenti pubblici. In particolare, i medici potranno continuare a lavorare fino a 70 anni, mentre la proposta di aumentare questa soglia a 72 anni è stata scartata dopo le proteste della categoria.

La legge include anche interventi sul Ponte sullo Stretto di Messina, con uno stanziamento di 9,3 miliardi di euro invece dei previsti 11,6 miliardi, e numerose misure sulla casa. Non ci sarà proroga per il Superbonus 110%, e sono stati destinati 100 milioni di euro per progetti sperimentali di edilizia residenziale pubblica.

Un emendamento dell’opposizione ha dedicato 40 milioni di euro alla lotta contro la violenza di genere, con fondi per il reddito di libertà e il supporto ai centri antiviolenza e alle case rifugio per le vittime.