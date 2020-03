L’Eredità, 6 Marzo 2020: la nuova campionessa è Debora Lascialfari

Si avvicina il fine settimana e, nel preserale di RaiUno, L’Eredità, arriva una nuova campionessa. Ad affrontare la Ghigliottina per 190 mila euro, questa volta, è Debora Lascialfari da Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. La laureata in Scienze Politiche che lavora per una casa editrice, nella scelta delle parole dimezza due volte, conservando 47.500 euro. Per quel montepremi deve legare BAMBINI, PROTESTARE, ORIGINALE, GOTE ed ETÀ con una sola parola. Debora non scrive la parola vincente, INNOCENZA, ma tornerà domani per difendere il titolo e tentare un nuovo assalto alla Ghigliottina.