Lidia, chi è la storica fan di Amici morta ieri: il dolore degli ex alunni

Lo staff e gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi piangono la scomparsa di una giovane, storica fan. Ieri è infatti morta Lidia, una sostenitrice irriducibile del programma e dei suoi concorrenti, che aspettava spesso fuori dalla scuola per scambiare due chiacchiere o più semplicemente staccare un selfie da conservare poi gelosamente.

Un’abitudine che la giovane Lidia aveva intrapreso lo scorso anno, con Amici 19, e proprio i concorrenti di quell’edizione hanno mostrato tutto il loro dolore per la fan che evidentemente era riuscita a fare breccia nei loro cuori. Ora Lidia non c’è più e gli ex concorrenti di Amici piangono la sua dolorosa scomparsa.

Amici, i ricordi per Lidia

Dolore e incredulità: questi i sentimenti che dominano l’animo degli ex concorrenti Amici di 19, che attraverso le loro storie Instagram hanno voluto salutare Lidia, una delle loro più grandi fan. Giulia, Molino, ad esempio le ha scritto questo: “Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo. Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”.

Anche Francesco Bertoli ha voluto salutarla per l’ultima volta: “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti. Non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”, ha conclsuo.