Live Roma – I Coma_Cose il 27 giugno  all’Ippodromo delle Capannelle per ‘Roma in Rock 2023’

la coppia formata da California e Fausto Lama torna nella Capitale, dopo aver registrato il doppio sold-out all'Orion, dei concerti previsti in aprile.

I Coma_Cose sono California e Fausto Lama. Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale.

Tra Febbraio e Giugno del 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo.

In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo.

Nel 2019 danno vita al loro primo disco “HYPE AURA” cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti. Varcano i confini della Penisola: suonano a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Questo è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano che segna un patto d’affetto tra gli artisti e la città d’azione. E l’anno del Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in piazza Duomo. Ottenute le prime certificazioni FIMI – “Post Concerto” (Disco d’oro) e “MANCARSI” (ad oggi Disco di Platino) – i Coma_Cose cominciano il 2020 all’insegna delle collaborazioni, duettano con i Subsonica e Francesca Michielin e insieme al produttore Stabber danno vita ad un nuovo EP: “DUE”.

Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano Fiamme negli occhi, che diventa disco d’oro in sole tre settimane (ad oggi doppio disco di platino) e annunciano l’uscita del loro nuovo album, Nostralgia, uscito il 16 aprile 2021, e seguito dal “NOSTRALGIA TOUR”, che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti.

Il 4 novembre 2022 esce “UN MERAVIGLIOSO MODO DI SALVARSI”, il loro nuovo album, anticipato dal singolo “CHIAMAMI”. Partecipano in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Addio”, che vince il Premio Bardotti per il miglior testo e il Premio Lunezia.

A partire da marzo 2023, i Coma Cose danno il via al loro “Un Meraviglioso Modo di Incontrarsi TOUR”, una serie di date che li porta a calcare i palchi dei principali club di tutta Italia, con 2 date speciali a Londra e Parigi.

