“Lo scorso 3 febbraio Putin ha incaricato il leader ceceno Kadyrov di uccidere Zelensky”, rivela il capo della Sicurezza e Difesa ucraino

Ovviamente, collateralmente ad una guerra, brulicano tutta una serie di operazioni e ‘missioni’ legate all’intelligence, che spesso non faticano a sconfinare ‘nell’illecito’, attraverso dinamiche e soluzioni anche efferate.

L’inquietante rivelazione del segretario del Consiglio per la sicurezza e la Difesa nazionale dell’Ucraina Aleksey Danilov

Così oggi, pur conoscendo i prevedibili metodi ‘spiccioli’ usati dall’entourage di Putin (ex altissimo funzionario del ‘famigerato’ Kgb), il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, Aleksey Danilov (nella foto), ha rivelato che – come più volte ripetuto, specialmente nella prima fase del conflitto in Ucraina – dal Cremlino sarebbe partito l’ordine di assassinare il presidente Zelemsky.

Danilov: “Lo scorso 3 febbraio il presidente Putin ha incaricato il leader ceceno Kadyrov di uccidere Zelensky”

Nello specifico, nell’ambito di un incontro segreto tenutosi lo scorso 3 febbraio, il presidente russo avrebbe ‘personalmente’ incaricato il leader ceceno Ramzan Kadyrov di uccidere il presidente ucraino.

Danilov: “Gli uomini dell’intelligence ucraina hanno ‘monitorato e quindi neutralizzato i gruppi nemici’’

Come ha riferito oggi alla stampa internazionale Danilov, ‘‘Durante l’incontro Kadyrov si è assunto l’impegno a nome dei suoi uomini’’.

Fortunatamente però, ha aggiunto il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale, gli uomini dell’intelligence ucraina hanno ”monitorato e neutralizzato i gruppi nemici’’.

Max