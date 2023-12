L’Onu chiede la fine delle uccisioni illegali dei palestinesi

L’Onu avverte che la situazione in Cisgiordania sta peggiorando di giorno in giorno, se non di ora in ora. Si sollecita, quindi, Israele a “porre fine alle uccisioni legali” contro la popolazione palestinese” in un nuovo rapporto.

In una nota il capo dei diritto delle Nazioni Unite Volker Turk ha specificato che “L’uso di tattiche e armi militari in contesti di applicazione della legge, l’uso della forza non necessaria o sproporzionata e l’applicazione di restrizioni di movimento ampie, arbitrarie e discriminatorie che colpiscono i palestinesi sono estremamente preoccupanti”.