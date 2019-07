Luca Marinelli diventa Diabolik nei cinema

Non sappiamo ancora se lo slang sarà quello tipicamente romano che imperversa nell’80% della nostra cinematografia ‘giovane’, se ‘varierà’ sul tema seguendo le esilaranti e surreali visioni dei bravi fratelli Manetti o, se più ‘seriamente’, sarà un film in qualche modo perfettamente aderente alle attese dei cultori del genere.

Se non altro – benché la sua uscita sia programmata per la metà del 2020 – già se ne parla, e con grande curiosità: i Manetti Bros si apprestano a girare un film dedicato a Diabolik.

“Una scelta di cui andiamo orgogliosi. Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano – tengono a precisare Antonio e Marco Manetti – Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni: Luca Marinelli, uno degli attori più versatili del nostro cinema, capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanità; Miriam Leone, un’attrice di carattere, bella e sensuale, la perfetta Eva Kant e Valerio Mastandrea così empatico, in grado di rendere vincitore anche Ginko, l’antagonista da amare”.

Diabolik, il precedente di bava nel 1968

Un ‘doveroso’ omaggio che stupisce se pensiamo che, nonostante questi straordinari 50 anni di successo del fumetto ideato e realizzato dalle sorelle Giussani (Angela e Luciana), ad oggi è stato un realizzato un solo film su Diabolik, nel 1968 a firma del bravo Mario Bava.

Dunque il cast, sicuramente ‘di punta’, col bravo Luca Marinelli in calzamaglia, affiancato dalla sua Eva-Miriam Leone, e tampinati dal ‘solito’ ed introverso Mastandrea, nei panni dell‘ispettore Ginko. Stavolta però non compaiono ne i vari Giallini, Leo, ecc., ed è già questa la novità.

Scritta dai ‘fratelli prodigio’ con Michelangelo La Neve, sul soggetto invece firmato insieme a Mario Gomboli, come dicevamo la pellicola esordirà tra circa un anno grazie alla 01 Distribution, ed alla produzione targata Mompracem-Rai.

Max