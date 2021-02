Luigi Sartor ancora nei guari, coltivava una serra di marijuana: ai domiciliari

Nuovi guai per Luigi Sartor, ex calciatore con un passato nell’Inter e nella Roma. È stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza, che lo ha scoperto a curare una serra di marijuana. 106 piante che coltivava in un casolare abbandonato a Lesignano Palmia, frazione della montagna parmense.

Sartor, 46 anni, è stato fermato dalle Fiamme Gialle venerdì scorso, mentre curava la serra di marijuana che, secondo le stime, avrebbe prodotto circa due chili di sostanza stupefacente. L’ex difensore è stato fermato e il Gup ha disposto gli arresti domiciliari. Non è il primo problema con la giustizia: Sartor fu infatti uno coinvolto nella vicenda “Calcioscommesse” partita dalla Procura di Cremona nel 2011.

Il tribunale di Bologna dichiarò estinta la partecipazione ad associazione a delinquere, ma per l’ex calciatore ora inizierà un nuovo processo. Dopo le giovanili tra Ternana, Padova e Juventus ha indossato maglie importanti come quella dell’Inter, della Roma e del Parma. E’ stato anche nel giro della nazionale italiana, con cui ha debuttato nel 1997. Quei tempi per lui sono un lontano ricordo.