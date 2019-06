Mago Mandrake prova numero alla Houdini: morto nel tentativo

Il tentativo di imitare Houdini ha avuto l’esito più inaspettato e tragico. Protagonista della vicenda Chanchal Lahiri, 41 anni, un mago molto celebre in India con il nome d’arte di ‘Jadugar Mandrake’.

Mago Mandrake prova numero alla Houdini: il precedente

La nuova impresa del mago prevedeva un’ immersione nel fiume Hooghly, a Calcutta, bloccato da sei lucchetti e numerose catene. Il mago Mandrake questa volta non ce l’ha fatta, non riemergendo dalle acque e lasciando sgomento il pubblico.

In passato il mago aveva già realizzato opere simili. Nel 2013 si fece calare per la prima volta nel fiume Hoogly, intrappolato all’interno di una gabbia fatta di vetro. In quel caso, il mago riuscì ad evadere in 29 secondi, anche se in molti storsero la bocca per un presunto ed evidente trucco.

“Se dovessi riuscire a liberarmi sarà davvero magico – aveva dichiarato Mandrake. “In caso contrario, sarà tragico”.