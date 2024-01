Malagrotta – Diaco-Di Russo: “Bocciata nostra mozione su ritiro trasferenza e progetto multimateriale, Gualtieri non ha a cuore la Valle Galeria”

“Ormai è acclarato: Gualtieri non ha a cuore l’area della Valle Galeria e di Malagrotta, questo sindaco non ascolta i cittadini e i Comitati. E’ stata infatti bocciata la nostra mozione ex art. 58 a seguito dell’incendio nella ex discarica di Malagrotta, dove noi abbiamo chiesto il ritiro della trasferenza dei rifiuti e il ritiro del progetto dell’impianto di trattamento multimateriale. Ma Gualtieri e questa maggioranza sono un muro di gomma e hanno deciso di rispondere picche agli accorati appelli e grida di aiuto di un intero territorio.

C’è bisogno di un segnale forte da parte delle istituzioni ed è il momento di darlo, adesso. Malagrotta ha dato molto, troppo, in termini di impatto ambientale: ora è il momento di pensare a una riqualificazione in chiave green dell’area, non a costruirci sopra nuovi impianti inquinanti“.

Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in XII Municipio Lorenzo Di Russo.

Max