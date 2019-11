Maltempo Roma, chiuso per allagamento tunnel Lungotevere in Sassia: pino crolla al Verano

Ancora danni da maltempo oggi a Roma. E’ stato chiuso poco prima delle 11 per allagamento il tunnel di Lungotevere in Sassia, direzione via Gregorio VII. Si segnalano allagamenti anche su via Salaria altezza via Montevarchi dove sono possibili rallentamenti a causa del restringimento di carreggiata in direzione Gra. E’ stata inoltre chiusa al traffico via Filacciano, zona Grottarossa per caduta massi. Nel corso della scorsa notte un pino ad alto fusto è caduto all’interno del cimitero del Verano.