Maltempo, strade chiuse e traffico rallentato per caduta alberi a Roma

Ancora problemi per il maltempo a Roma dove si registrano alberi caduti a causa del forte vento in varie zone della città.

Alberi caduti in via di Grottarossa, tra via della Crescenza e via Germana Stefanini, e in via del Quadraro, tra via Selinunte e via Appia Nuova: entrambi i tratti coinvolti nei crolli sono stati momentaneamente chiusi al traffico.

Chiusura temporanea anche di Viale Furio Camillo, tra via Appia Nuova e via Eurialo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un ramo pericolante all’altezza del civico 16. Sulla Tangenziale Est, altezza via Salaria possibili difficoltà di circolazione per alberi sulla carreggiata in direzione Stadio. Difficoltà di circolazione in via Boccea, in prossimità di via Carezzano per la presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza del civico 1032.

Su via della Magliana, in prossimità di via Caprese è stato istituito un senso unico alternato per alberi sulla carreggiata, ramo pericolante altezza civico 152. In v ia Mattia Battistini, altezza via del Forte Braschi, possibili difficoltà di circolazione causa presenza di alberi sulla carreggiata. Traffico rallentato anche sulla