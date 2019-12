Manovra, conto alla rovescia: lunedì al Senato per la fiducia

Mentre scriviamo Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, ha annunciato la decisione della Conferenza dei Capigruppo, preannunciando al contempo la richiesta di fiducia del governo sulla prima sezione. Intanto è ancora in corso la discussione generale sul ddl Bilancio che, secondo fonti interne, proseguirà ancora fino alle 22. Domani mattina, dalle 9.30 si tornerà a dibatterne per far sì che si arrivi al voto di fiducia in Aula, previsto per lunedì, nel migliore dei modi. Intanto domani alle 15 scade il termine stabilito per presentare gli emendamenti .

Come dicevamo, le dichiarazioni di voto avranno luogo dalle 14 di lunedì prossimo, per poi giungere alla ‘chiama’ delle 15. Quindi, dopo il voto di fiducia al maxi emendamento dell’esecutivo, l’Aula sarà chiamata a votare la Nota di variazione del Bilancio e, infine, il voto finale.

