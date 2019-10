Mara Venier è conosciuta come la Signora della domenica italiana sul piccolo schermo e, da anni e anni, è sulla cresta dell’onda mediatica. Ma nella sua vita c’è tanto oltre la tivvù. Ecco quel che c’è da sapere su di lei.

Successi, amori, crisi, momenti bui, momenti felici. Una fortunata carriera, tanti flirt più o meno noti, i momenti di gioia ma anche le tante grane affrontare: ecco Mara Venier, conduttrice televisiva, attrice e opinionista (e non solo) tra le più popolari e apprezzate in Italia.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è nata il 20 ottobre del 1950 a Venezia sotto il segno della Bilancia, ma presto si trasferì a Mestre con la famiglia. A soli 17 anni rimase incinta e poco dopo, nel 1991, si sposò con Francesco Ferracini, aspirante attore, e insieme a lui si trasferì a Roma, dove ha trascorso gran parte della sua vita.

La carriera è iniziata molto presto. Nel 1973 viene scelta da Sergio Capogna per il suo film Diario di un Italiano, dopo è nlla serie tv di Dario Argento La porta sul buio e da lì un successo seguirà l’altro. Negli anni ’80 e ’90 compare in molti lungometraggi. Al cinema tornerà più avanti per interpretare se stessa, in Paparazzi (1998), Torno a vivere da solo (2008) e Vacanze di Natale a Cortina (2011).

Mara Venier, chi è: età, carriera, flirt, marito, figli, vita privata, vero nome e gossip

Ma il nome di Mara Venier è legato alla televisione, soprattutto. E in particolare a Domenica In, il programma che la trasforma nella regina dell’intrattenimento televisivo e che segnerà il suo successo personale. Ben nove le stagioni che ha condotto (e per le quali è stata anche autrice) tra il 1993 e il 2014, poi nel 2018-2019 il suo grande ritorno.

Mara Venier: la turbolenta vita privata: due mariti, poi Jerry Calà e Arbore. La dolorosa perdita del bambino

Una vita privata molto ricca di aneddoti, storie e avventure. Tanti gli amori di Mara Venier. E’ salita per la prima volta all’altare a 17 anni, quando era incinta della primogenita Elisabetta. Ma poco dopo il suo trasferimento a Roma ha divorziato da Francesco Ferraccini, essendosi innamorata dell’attore Pier Paolo Capponi, dal quale ha avuto il suo secondo figlio, Paolo.

Nel 1984 ha sposato a Las Vegas Jerry Calà, ma le nozze sono durate appena 3 anni, a quanto pare per colpa dei continui tradimenti di lui. In seguito è stata protagonista di una lunga storia d’amore con Renzo Arbore. Ed è proprio nel corso di quella relazione che ha perso un bambino, esperienza per lei molto dolorosa.

Oggi Mara Venier ha un compagno che ama profondamente, Nicola Carraro, produttore cinematografico e padre di Gerò (stanno insieme dal 2006), ex compagno di Simona Ventura, e una nipote che adora, Giulia.

Anche grazie a loro che è riuscita a superare il profondo trauma della morte di sua madre, Elsa, scomparsa nel 2015 dopo essere stata colpita dall’Alzheimer. Roma, che considera il suo promo vero amore, è ormai diventata la sua città: vive in un attico da favola regalatole dal suo attuale compagno, da 200 mq con box e cantina in pieno centro nella Capitale, e un terrazzo dal quale si può godere si una vita ineguagliabile.