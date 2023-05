Mare Roma, il M5s: “Il nuovo Prefetto convochi subito tavolo sulle spiagge, senza bagnini c’è il rischio sicurezza”

“Nel fare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, sono costretto già a far presente un problema immediato.

Questo weekend 500-600.000 romani torneranno sulle spiagge del Mare di Roma e non troveranno alcun tipo di servizio, nemmeno quelli basilari legati alla sicurezza in mare. Questa amministrazione ha infatti stralciato dall’ordinanza balneare le previsioni sull’assistenza bagnanti, perché sapevano che per la loro incapacità di fare i bandi non ci sarebbero stati bagnini disponibili. Una scelta deprecabile che rischia di mettere in pericolo i cittadini.

Come primo atto, le chiedo di convocare un tavolo di coordinamento in Prefettura e di confrontarsi con Gualtieri: è un’emergenza che non va sottovalutata, perché a Ostia ci sarà presto un tema di ordine pubblico e di sicurezza delle persone“.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

