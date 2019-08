Margherita di Savoia, donna uccide il marito a coltellate: arrestata

Tragedia a Margherita di Savoia, cittadina nota per le sue saline della provincia Barletta-Andria-Trani, dove una donna di 48 anni ha ucciso il marito di 53 anni nel culmine di una lite tra i coniugi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe tentato di scappare ma è stato raggiunto dalla donna che, armata di coltello, lo ha raggiunto in strada sotto casa per ucciderlo. La donna è stata successivamente bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma.

Notizia in aggiornamento.