Marocchi, polemica a Sky per un ‘noi’ riferito alla Juventus: cosa è successo: il VIDEO

Marocchi, polemica a Sky per un ‘noi’ riferito alla Juventus: cosa è...

Una frase pronunciata di getto: “Noi vorremmo la Juve che quasi usi il campionato per prepararsi per essere assoluta protagonista in Champions”. Così Giancarlo Marocchi ha commentato la netta vittoria della Juventus sul Cagliari.

Un ‘noi’ che non è sfuggito ai tantissimi telespettatori che ogni weekend osservano con attenzioni Sky Sport per il pre e il post partita delle partite di Serie A. La frase di Marocchi ha fin da subito scatenato polemiche social, soprattutto su Twitter.

“Bonan ci dia spiegazioni”

Attendo fiducioso la risposta di @AleBonan al quesito posto pochi minuti fa, anche per una questione fi trasparenza verso mln di abbonati.Mi piacerebbe anche che venisse spiegato a chi si riferisse #marocchi con quel “noi”. Grazie 🙏 #SerieATIM #JuventusCagliari #skycalcioshow https://t.co/4RUdM9B2aC pic.twitter.com/vSw3yIVxkJ — Antonio Borsellino (@AntoBorsellino) January 6, 2020

Con questo commento, con tanto di video allegato, un utente ha contestato la frase di Marocchi pronunciata nel salotto di Sky Sport: “Caro Ale Bonan la frase “vogliamo che la #juve si alleni in campionato per poter vincere la #ucl” detta da #marocchi le sembra moderata, equidistante e adatta a #skycalcioshow? Chiedo per due amici uno interista e l’altro laziale”.

Un commento a cui hanno fatto seguito tante risposte, quasi tutte piccate, che hanno contribuito a mandare Marocchi in tendenza. Un ‘noi’ galeotto che ha generato polemiche sui social, per chi contesta all’ex calciatore e ora opinionista di essersi involontariamente schierato con la Juventus, a sfavore dell’imparzialità.