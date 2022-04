Mascherine al chiuso, Speranza: “Obbligo fino a 15 giugno in ospedali, trasporti e cinema”

(Adnkronos) – “Oggi firmerò l’ordinanza che farà da ponte al decreto” per la proroga dell’obbligo delle mascherine al chiuso in alcuni luoghi. “Chiediamo ai medici in particolare di dare una mano, il Covid rimane la sfida di queste ore”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento alla conferenza Anaao Giovani a Roma.

“Dal 31 marzo abbiamo superato lo stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela. Pochi minuti fa è stato approvato un emendamento in Commissione” Affari sociali della Camera “che proroga l’uso della mascherina fino al 15 giugno in ambito sanitario, ospedali e rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, negli studi professionali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi al chiuso” ha annunciato Speranza.