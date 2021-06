Mascherine all’aperto, da Sileri a Di Maio, passando per Salvini: “Toglierne l’obbligo da luglio”

Raggiunta la zona bianca – ormai questione di ore – ed abolito il coprifuoco, è già partita la campagna ‘Getta la mascherina’.

Così, stamane, in un crescendo di pareri, giudizi e riflessioni trasversali, in molti hanno voluto dire la la loro in merito.

Riportiamo quindi alcuni dei commenti espressi da politici e ‘tecnici’, sulla possibilità di far cadere quanto prima l’obbligo della mascherina…

Mascherine, Sileri: “Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo”

Ovviamente, anche per il suo spirito sempre teso più all’ottimismo, il primo ad esse stato ascoltato, il sottosegretario alla Salute il quale ha commentato: “Tempo fa ho detto che avremmo potuto mettere nel taschino la mascherina all’aperto quando saremmo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo”. Quindi, taglia corto Sileri, “Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo”.

Mascherine, Di Maio: “Toglierla all’aperto è l’obiettivo del governo, ed è vicino”

Del resto, scrive invece Di Maio da Fb, “Togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino. E’ da mesi che aspettiamo questo momento e adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria bisogna accelerare”. D’altronde, ragione il ministro, i dati son abbastanza eloquenti: ”Due mesi fa c’erano più di 3mila persone ricoverate in terapia intensiva per Covid, ieri 471. Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata il numero di malati gravi è inferiore ai 500’’. Quindi sì, “in questi mesi la mascherina è stata uno strumento essenziale per proteggerci dal virus”, osserva Di Maio, “adesso poterla togliere all’aperto è un primo passo verso il ritorno alla normalità, oltre che un gesto di ripartenza. Già altri Paesi europei hanno preso questa iniziativa e anche per noi il momento non è lontano, lo testimonia il fatto che quasi tutto il Paese sarà presto in zona bianca’’.

Mascherine, Salvini: “Vedere bimbi e nonni imbavagliati mi sembra un supplizio inutile”

Puntuale, anche Salvini il quale, uscendo da un incontro avuto col premier Draghi ha affermato: “Da domani mattina si possono riaprire tutte le attività che sono ancora chiuse e togliere l’obbligo delle mascherine, almeno all’aperto. Vedere bimbi e nonni imbavagliati senza motivazione scientifica, mi sembra un supplizio inutile”. Dunque, ha esortato il leader della Lega: “Liberiamo almeno gli italiani da questo simbolo che era utile in fase di emergenza, adesso non lo è più. Spero la scelta arrivi già da domani”.

Max