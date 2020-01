Maternità, si lavora per estendere il congedo familiare a 6 mesi

Come ha giustamente scritto su Fb Francesca Puglisi, sottosegretaria al Lavoro e Welfare: “Se sono sempre le donne a dover conciliare lavoro e cura non cambierà mai nulla. E invece bisogna passare dalle politiche di conciliazione a quelle di condivisione“.

Ecco perché, da parte del governo, si profila l’intenzione di lavorare intorno all’introduzione di un unico congedo familiare. L’idea è quella di dargli una durata di sei mesi, riservandone l’80% alle madri mentre, il 20% a disposizione dei padri.

Ben altra cosa rispetto agli attuali 5 mesi (obbligatori) per la madre; anche se poi è stato esteso anche al padre che, grazie alla legge di Bilancio del 2020 avrà a disposizione 7 giorni (contro i 5 di prima), più la possibilità di poter eventualmente sostituire la madre per un giorno.

Ora la questione passa al ministero del Lavoro, che la settimana prossima organizzerà un apposito team di esperti, per buttare giù diverse proposte per individuare la soluzione migliore nell’estensione del congedo familiare.

Max