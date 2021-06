Mattarella: “Per Italia nuovo inizio non ritorno a prima della pandemia”

“Il nostro Paese attraversa un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, di un inizio su condizioni diverse e nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e che ci si presenterà in futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del nuovo campus della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

“Le sfide globali sono sempre più comuni a tutti i Paesi nel mondo. Il fenomeno migratorio è mondiale e imponente”, come anche “la salute del mondo, con la pandemia che ha messo in evidenza che il problema va affrontato in maniera globale e necessariamente integrata”, ha sottolineato il capo dello Stato che ha anche citato “la lotta alla povertà, non soltanto nel cortile di casa propria ma nella dimensione globale, sempre più interconnessa fra i vari Paesi”, e “la sicurezza e la protezione del digitale”.

“Le sfide globali vanno affrontate in maniera collaborativa nella comunità internazionale, anzitutto in quell’oasi di pace, democrazia e diritti che è l’Unione europea”, ha quindi affermato.