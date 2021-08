Mbappé dal Psg al Real Madrid per 170 milioni, le news

Kylian Mbappé dal Paris Saint Germain al Real Madrid. Il 22enne attaccante francese passerà al club spagnolo per 170 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere 10 milioni di bonus: la chiusura dell’affare è “imminente”, assicura il quotidiano spagnolo Marca dopo l’ultima proposta del Real. La fumata bianca, con l’annuncio ufficiale, potrebbe arrivare già domani. Il Real Madrid ha rotto gli indugi in settimana con una prima offerta da 160 milioni di euro, che il Psg ha respinto al mittente. In realtà, il club parigino nella trattativa non ha avuto un ampio margine di movimento: Mbappé, vincolato da un contratto valido fino al 2022, ha ribadito la volontà di non rinnovare e di liberarsi a parametro zero per trasferirsi a Madrid.