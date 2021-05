Meloni, suo libro messo a testa in giù: leader FdI contro prof

I libri di Giorgia Meloni messi a testa in giù in una libreria e un post in cui un prof universitario scrive “nelle librerie Feltrinelli può capitare…via” e “pazienza è temporaneo, solo un po’ di mal di testa”. E così la leader FdI replica su Facebook con tanto di screenshot dei commenti: “Ma vi sembra normale che un docente universitario scherzi sui miei libri ribaltati per simulare il fatto che io venga appesa? Ecco a voi – continua – l’esempio di una delle tante ‘menti’ che insegnano ai giovani il rispetto, la tolleranza, la libertà di pensiero e il confronto civile. Menomale che i cattivi seminatori di odio siamo noi di destra…”, sottolinea.