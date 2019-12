Mes: non partecipano al voto in aula 14 deputati M5s

Riguardo al Mes, all’interno del M5s non è stato espresso nessun voto contrario sulla risoluzione di maggioranza tuttavia, ben 14 deputati pentastellati hanno scelto di non partecipare al voto. Nello specifico hanno saputo ‘tenere il punto’: Alessandra Ermellino, Enrico Baroni, Michele Nitti, Cosimo Pignatone, Emilio Carelli, Luciano Cillis, Gianfranco Di Sarno, Patrizia Terzoni, Francesco Forniciti, Andrea Vallascas, Stefania Mammì, Eugenio Saitta, Simona Suriano, e Raffaele Trano.

Coerenti anche Giorgia Meloni (Fdi) e Piero De Luca (Pd) i quali, fatta la dichiarazione di voto in aula a nome del proprio gruppo, non hanno poi partecipato al voto sulla risoluzione di maggioranza…

Max