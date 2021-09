Messi supera Pelè: l’argentino è il sudamericano che ha segnato di più in nazionale

Meglio di Pelè, i numeri lo incoronano. Leo Messi nella notte ha battuto un record storico, che resisteva da decenni. Con la tripletta alla Bolivia è diventato il giocatore ad aver segnato più gol in una nazionale sudamericana. Ne ha fatti tre nella notte, nella partita valida per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar del 2022.

Una tripletta che lo ha portato a incrementare il bottino di reti segnate con la maglia dell’Argentina a 79, due in più di Pelè, fermo a 77. Messi, fresco di passaggio al Psg, mette ancora la sua firma sulla storia del calcio mondiale. Da questa estate per lui è iniziata una nuova vita, lontana da Barcellona, dove è cresciuto e ha vinto tutto.

L’argentino ha ancora voglia di stupire, di vincere, di macinare record. Quello raggiunto ieri sera lo aspettava da tempo, lo ha celebrato davanti alla sua famiglia in tribuna. Tre gol per superare quello che per molti è il più grande di sempre. Tre gol per insidiare quel titolo di migliore. Non nasconde l’emozione Messi, che a fine partita racconta tutta ka sua gioia.

“Avevo molta ansia e voglia di divertirmi – ha detto Messi nel post partita -. Ho aspettato questo record a lungo e grazie a Dio ci sono riuscito. È stato un momento unico per dove e come è successo. Non c’era modo migliore per riuscirci e poterlo festeggiare è incredibile. Mia madre e i miei fratelli sono in tribuna. Hanno sofferto molto, ma oggi sono molto contento”.