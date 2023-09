Meta annuncia ‘Genitori Connessi’, una campagna sull’uso responsabile dei social da parte degli adolescenti

In un’epoca in cui le piattaforme digitali sono diventate parte integrante della vita quotidiana, soprattutto dei più giovani, genitori ed educatori si trovano di fronte alla grande sfida di guidare gli adolescenti a un utilizzo sano e responsabile di questi strumenti, pur non essendo loro nativi digitali.

L’obiettivo di “Genitori Connessi” è sensibilizzare gli adulti sull’argomento e, al tempo stesso, fornire loro gli strumenti necessari per affrontare queste sfide, avvicinarsi agli adolescenti, comprendere le loro esperienze e guidarli verso un’esperienza positiva e sicura online.

‘Genitori Connessi’, ecco chi sono le 13 figure influenti, tra genitori, educatori ed esperti selezionate da Meta

Come parte di questa iniziativa, Meta ha selezionato 13 figure influenti, tra genitori, educatori ed esperti, che si faranno portavoce di temi importanti riguardanti l’uso dei social da parte dei più giovani. Tra loro, la giornalista Francesca Barra (conduttrice), Diego Passoni (conduttore radiofonico), Adriana Volpe (conduttrice televisiva), Nicoletta Romanoff (attrice), Marica Pellegrinelli (modella), ed Andrea Maggi (attore, scrittore ed insegnante). C’è chi, come Germano Lanzoni, ha fatto dell’ironia e della comicità una professione, ed il duo ‘Mammadimerda’, composto da Francesca Fiore e Sarah Malnerich. Infine, fanno parte della rosa anche diverse esperte, come la nota counselor familiare, insegnante e scrittrice Tata Francesca, e la pedagogista e divulgatrice Silvia Marchetti, e Claudia Denti, fondatrice di ‘Genitore informato’. Non poteva mancare poi chi ha fatto della tecnologia un vero e proprio lavoro, scegliendo i social e il web per condividere la sua conoscenza, come Andrea Galeazzi, divulgatore ed esperto di tutto ciò che è digitale e tech. E ancora, c’è chi ha scelto Facebook e Instagram per raccontare la vita da genitore con le gioie e le difficoltà che ne derivano, come Silvio Petta, fondatore della community italiana ‘Superpapà’.

I ‘Genitori Connessi’ si sono interrogati sul loro ruolo di guide e di educatori in ambito digitale e hanno scelto di aderire al progetto di Meta per dare un contributo concreto alle attività di sensibilizzazione delle famiglie sui temi e della sicurezza e del benessere online dei loro figli.

‘Genitori Connessi’, queste 13 figure hanno partecipato a una giornata di formazione, organizzata da Meta

In qualità di ‘ambassador’, queste 13 figure hanno partecipato a una giornata di formazione, organizzata da Meta, per approfondire strumenti fondamentali come la supervisione genitori, annunciata a settembre ‘22, e le numerose funzioni messe a disposizione dalla piattaforma per mitigare la pressione sociale, tutelare le interazioni e promuovere un uso positivo di Instagram da parte dei più giovani. Tutti strumenti che i genitori devono conoscere al meglio per poter essere d’aiuto ai loro figli. La formazione ha inoltre previsto una sessione guidata da Ivano Zoppi, pedagogista e segretario di Fondazione Carolina, per confrontarsi su come instaurare un dialogo efficace con i minori. Nei prossimi mesi, Meta lavorerà a stretto contatto con i ‘Genitori Connessi’ per trasferire queste conoscenze e sensibilizzare un numero sempre più grande di adulti sull’argomento.

‘Genitori Connessi’, Meta: “Vogliamo creare consapevolezza in materia e promuovere il benessere dei più giovani”

“Abbiamo sviluppato oltre 30 strumenti per guidare le persone, soprattutto i ragazzi, verso un uso consapevole delle nostre piattaforme, ma sappiamo che un utilizzo sano e corretto dei social passa anche dalla conoscenza del mezzo ed è per questo che abbiamo deciso di incrementare gli sforzi nell’educazione alla sicurezza online da parte di chi per i ragazzi è già una guida nella vita di tutti i giorni”, spiega Laura Bononcini, Public Policy Director di Meta per il Sud Europa. “Con questa iniziativa desideriamo incentivare un dialogo costruttivo tra genitori, esperti e figure influenti per creare consapevolezza in materia e promuovere il benessere dei più giovani”.

In occasione delle campagna, Meta ha creato una breve guida a Instagram con una sintesi degli strumenti più importanti dedicati alle famiglie per un uso sicuro e consapevole della piattaforma, mentre dal 2022 è disponibile anche il ‘Centro per le Famiglie’, uno spazio che permette di accedere a risorse utili fornite dagli esperti che possono essere utilizzate per sostenere i giovani e che coinvolgono gli adulti nell’esperienza online dei ragazzi.

Max