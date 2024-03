Meteo Roma: che tempo fa, previsioni, clima, anticipazioni

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni meteo che suggeriscono dagli esperti del settore?

Ecco che cosa è previsto sul meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati meteo tramite l’ausilio fornito da ilmeteo.it

Meteo Roma le news sul clima

Lunedì 18 Marzo: giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, temperatura minima di 10°C e massima di 15°C. In particolare avremo nubi sparse al mattino e al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 15°C, la minima di 10°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 12km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 17km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 2100m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 527W/mq.