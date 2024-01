Meteo weekend dell’Epifania. Pioggia, neve e vento in tutta Italia

Peggiorano le condizioni meteorologiche in tutta Italia. Ci si attende nubifragi, vengo, freddo e neve. Le regioni con l’allerta gialla oggi sono Emilia, Liguria, Lombardia e Toscana, ma nelle prossime ore le piogge si sposteranno più verso il centro. Sulle Alpi, invece, attesa la neve a partire dai 600 metri, mentre le temperature sono in diminuzione ovunque.

Il weekend dell’epifania sarà caratterizzato da forti perturbazioni. Secondo gli esperti di 3BMeteo, al Nord ci saranno “ampie aperture su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta e Liguria, ancora molte nubi altrove con fenomeni deboli in Lombardia e ancora a tratti intensi sul Triveneto. Neve sulle Alpi dai 1100/1200m in calo serale.” Al Centro “tempo perturbato con rovesci e temporali, localmente anche intensi sulle regioni tirreniche. Neve in Appennino a quote alte ma in calo fino a 1300/1700m la sera. Spostandoci verso Sud, “sensibile peggioramento soprattutto dal pomeriggio sui settori Peninsulari con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco.”

Per domenica 7 gennaio invece ci si attende un ciclone che si sposta verso il medio Adriatico. Al Nord, “maltempo sull’Emilia Romagna con rovesci, temporali e neve dai 700/1000m, chiuso anche tra medio bassa Lombardia, medio basso Triveneto, basso Piemonte e Liguria con fenomeni sparsi. Maggiori aperture sulle Alpi.” Spostandoci al Centro, “molto nuvoloso con piogge, rovesci e nevicate in Appennino sopra i 1500m, ma localmente più in basso.” Per finire al Sud, “spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti, più frequenti sui settori tirrenici, neve a quote alte in Appennino, fino a 1000/1200m sulle Isole maggiori. Temperature in ulteriore calo ovunque. Venti ancora forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.”