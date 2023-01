Metromare, la Lega: “Grave, revisione scaduta su treni fra Roma ed Ostia, Cotral intervenga”

“Sulla linea ferroviaria Metromare due treni non potrebbero circolare, avendo superato i 2 milioni di chilometri percorsi e avendo la revisione scaduta. Eppure, secondo le ricostruzioni di autorevoli fonti stampa, verrebbero mantenuti in servizio a rischio e pericolo dei pendolari, solo grazie a dei cosiddetti ‘controlli compensativi’.

Il 20 gennaio scorso un convoglio che collegava la Capitale a Ostia avrebbe anche rischiato di andare a fuoco.

Che aspetta Cotral per mettere in sicurezza questa tratta, utilizzata ogni giorno da migliaia di pendolari?”.

Lo scrivono in una nota gli esponenti della Lega, Daniele Giannini e Monica Picca, rispettivamente consigliere regionale e capogruppo in Municipio X.

“Gli utenti – proseguono – sono già sfiancati da corse saltate e treni carichi come carri bestiame, da poco è arrivata anche la notizia della chiusura per ben due mesi della stazione Castel Fusano. Non possono anche correre rischi per la propria incolumità mentre sono a bordo delle carrozze.

Secondo quanto si è appreso, tra l’altro – spiegano ancora – mancherebbe in Cotral un responsabile del sistema di gestione della sicurezza, senza il quale non sarebbe possibile avere, per la ex Roma-Lido, il certificato di idoneità al servizio. Che cosa accadrebbe, dunque, in caso di incidenti? Di chi sarebbe la responsabilità?

A queste e a tutte le altre innumerevoli domande dei pendolari chiediamo urgentemente un riscontro.

Dobbiamo constatare, ancora una volta, che il passaggio della tratta da Atac, gestione Roma Capitale, a Cotral, Regione Lazio, come prevedibile, non solo non ha portato miglioramenti – concludono Giannini e Picca – ma addirittura, se possibile, un servizio peggiore rispetto a prima“.

