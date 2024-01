Michele Pala è il nuovo Ambasciatore in Svezia. “Un grande onore poter servire l’Italia in Svezia, un primario partner europeo, prossimo alleato e solido amico”. Lo scrive il nuovo Ambasciatore d’Italia a Stoccolma. “Coniugando prospettiva mediterranea e nordica – dice Pala – sono tanti gli spunti e le potenzialità su cui lavorare assieme di fronte alle sfide comuni di un mondo che cambia.”

Classe 1967, Pala si laurea in giurisprudenza all’Università Tor Vergata di Roma e inizia la sua carriera diplomatica nel 1996. Il suo primo incarico è alla Farnesina alla Direzione Generale Affari Politici. Poi nel 1999 è stato secondo commerciale a Pretoria, dove rimane fino al 2003. Lascerà il Sud Africa per andare in Uruguay, per diventare poi ancora console a Montevideo, incarico che ricoprirà fino al 2007. Poi sarà Dg Paesi Americhe, Consigliere a Washington, Reggente e poi Console Generale a San paolo, Dg Mondializzazione e Questioni globali con funzioni vicarie del Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina. Dal 1° gennaio 2022 Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.