Migranti, dal Viminale la procura d’urgenza: pubblicato l’avviso per realizzare le ‘navi quaratena’

Come annunciato ieri, mentre prosegue il monitoraggio’ delle coste siciliane e calabresi (dove sono stati registrati anche numerosi sbarchi ‘autonomi’), oggi è stata varata la procedura d’urgenza per la realizzazione delle cosiddette ‘navi quarantena’, dove accogliere gli immigrati e monitorarli, così da individuare per tempo quelli positivi, procedendo all’isolamento.

Viminale: avviso pubblico per le ‘navi quarantena’

Così, mentre il ministero dell’Interno continua a rafforzare la sorveglianza, estesa anche le strutture d’accoglienza e non locali è stato pubblicato – nuovamente – l’apposto avviso, rivolto al noleggio di unità navali da ‘riconvertire’ in apposite strutture in grado di assicurare e garantire l’assistenza sanitaria dei migranti. Come spiega il Viminale, “questa procedura di urgenza, che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020, si è resa necessaria dopo che la precedente gara era andata deserta”.

Al momento, autorizzata a questo ruolo la ‘Moby Zaza‘ (nella foto), in servizio gà dallo scorso giugno…

Max