Migranti, entra in Spagna dal Marocco in parapendio

(Adnkronos) – Le autorità spagnole stanno cercando una persona che si è servita di un parapendio per attraversare la recinzione al confine tra il Marocco e l’enclave spagnola di Melilla, entrando così in Europa. In un filmato ottenuto dal quotidiano El Faro si vede una persona atterrare vicino alla recinzione e poi scappare. Delle oltre 29mila persone entrate in Spagna quest’anno senza autorizzazione, 1300 lo hanno fatto passando per l’enclave spagnola in Marocco. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno di Madrid.