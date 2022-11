Migranti, i ‘caritatevoli’ francesi negano l’asilo a 123 dei 234 sbarcati dall’Ocean Viking

Ma guarda a volte come è strana la vita: l’Italia è stata massacrata (persino da alcuni leader politici nostrani), e tacciata di ‘disumanità’ solo perché, ‘per una volta’ – dopo averne accolti circa 90mila in un solo anno – il nostro paese ha rifiutato l’attracco alla nave Ong Ocean’s Vicking con 234 persone a bordo. Come è noto, fra polemiche ed invettive (francesi), la nave è stata poi invitata ad attraccare al porto francese di Lione.

Migranti sbarcati in Francia: per oltre la metà di loro il rifiuto di ingresso in territorio francese

Ebbene, poco fa, attraverso un comunicato, dalla Francia è stato reso noto che oltre la metà dei migranti – circa 123 persone – dell’Ocean Viking (approdata la scorsa settimana a porto di Tolone), è stata fatta oggetto “di un rifiuto di ingresso in territorio francese”.

Migranti sbarcati in Francia: affidati 40 minori ai servizi sociali, su 189 migranti rimanenti ‘accettati’ solo 66

Ad annunciarlo davanti al Consiglio di Stato, è stato il ministero dell’Interno di Parigi. Da quanto appreso, dei circa 234 migranti presi a bordi dalla Ong nel corso della loro traversata del Mediterraneo, circa quaranta minori sono stati dati in consegna agli aiuti sociali all’infanzia. Per quel che riguarda i rimanenti 189 – tutti adulti – questi sono stati spostati in una apposita “zona di attesa” chiusa dove, al loro arrivo, come previsto sono stati ascoltati dai funzionari dell’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra), a cui spetta la decisone se convalidare o meno le richieste di asilo. Dunque, ascoltati tutti soggetti ha emesso “123 pareri sfavorevoli” che, in poche parole, nega loro l’ingresso nel territorio francese.

Migranti sbarcati in Francia: se 66 saranno accettati, molto probabilmente ben 123 saranno invece espulsi

Un parere negativo, confermato anche dal vicedirettore del consiglio giuridico e del contenzioso del ministero, Charles-Edouard Minet. Insomma i fatti parliamo chiaro: al termine dell’udienza tenuta davanti all’alta giurisdizione amministrativa, sono stati emessi “66 pareri favorevoli ad un’ammissione sul territorio“. Ora bisognerà capire invece se i 123 migranti ‘bocciati’ andranno incontro ad una procedura di espulsione.

E meno male che siamo noi gli “impietosi ed inumani” rispetto ai migranti…

Max