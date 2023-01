Migranti, Piantedosi: “Sicilia e Calabria non siano campo profughi Europa”

(Adnkronos) – “Noi puntiamo a un’equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di possibile sbarco, con il compito di sgravare Sicilia e Calabria. Queste due Regioni non devono essere condannate ad essere il campo profughi dell’Europa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi incontrando i giornalisti ad Agrigento.

Le navi Ong dirottate nei porti delle città a guida Pd? “Io ho il massimo rispetto per tutte le critiche, soprattutto quelle dell’opposizione, ma non la condivido” risponde il ministro Piantedosi alle critiche di Stefano Bonaccini e altri sindaci di città a guida Pd. “L’esigenza è quella di garantire un’equa distribuzione e in ogni caso la città dove avviene lo sbarco non si fa carico dell’assistenza perché i migranti vengono poi smistati sempre in altre Regioni”.

“Da ministro dell’Intero auspico, per giustizia nei confronti delle vittime, che Matteo Messina Denaro venga preso. Confido nelle forze di polizia e magistratura” conclude.