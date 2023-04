Migranti, Sea Watch: “Peschereccio con 400 persone a bordo”

(Adnkronos) – Non si fermano i viaggi della speranza. “Seabird2 ha avvistato il peschereccio con circa 400 persone a bordo e contattato due navi mercantili nelle vicinanze” twitta l’Ong Sea Watch. “Una di queste ha riportato di essere stata istruita da Malta di fornire carburante al peschereccio. Non basta: serve lanciare subito un’operazione di soccorso”.

“Il nostro equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2 morti” riferisce l’Ong Resqship sottolineando che “circa 20 persone sono annegate, secondo i sopravvissuti”. “Dopo ore di operazioni ininterrotte, il nostro equipaggio è stato nuovamente allertato per un pericolo in mare. Quando è arrivato sul posto, hanno trovato circa 25 persone in acqua: erano in acqua da circa due ore”.