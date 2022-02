Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Arrivano tutte e due da ottimi momenti. La Lazio è reduce dalla vittoria rotonda a Firenze: un 3-0 che non ha lasciato scampo alla squadra di Italiano. I biancocelesti arrivano da nl filotto di un pareggio e tre vittorie. Finalmente il gioco di Sarri inizia a dare i suoi frutti. Dall’altra parte, invece, c’è il Milan, galvanizzato dalla vittoria nel derby.

Oggi, una contro l’altra, Milan e Lazio si sfidano a San Siro nella gara valida per i quarti di Coppa Italia. Chi vince va in semifinale. Sia Sarri che Pioli devono rinunciare ad elementi preziosi in vista del match. L’allenatore del Milan non potrà contare su Ibra, ancora alle prese con un infortunio, e Kjaer, per lui invece la stagione è finita.

Sarri invece dovrà rinunciare ad Acerbi, oggi ancora alla clinica Paidea di Roma per capire a che punto sia il suo recupero. Il difensore non gioca da più di un mese, e a questo punto il suo rientro non è così vicino. Per il rest il mister biancoceleste potrà fare affidamento sulla formazione tipo. In avanti, nemmeno a dirlo, Immobile è pronto a trascinare la squadra.

La gara tra Milan e Lazio di Coppa Italia è visibile in esclusiva su Canale 5 a partire dalle 21. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. (A disp. Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Rebic, Lazetic). All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. (A disp. Strakosha, Adamonis, Radu, Kamenovic, Lazzari, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Moro, Romero, Pedro, Cabral). All. Sarri.