Milan-Napoli, Pioli: “Impossibile ripetere le partite del campionato, dobbiamo fare una grande gara”

Alla vigilia dell’attesissima sfida di Champions League tra Milan e Napoli, valida per i quarti della competizione, in conferenza stampa è intervenuto Stefano Pioli, che ha presentato così la partita: “Credo vedremo equilibrio. Domani è la prima di due sfide. È impossibile ripetere le partite del campionato, sappiamo che dobbiamo fare una grande partita. Dobbiamo giocare una grande partita perché l’avversario richiede un grande livello di gioco. Il Napoli è la squadra con il miglior attacco della Champions e che ha vinto più partite dopo il Bayern. È una squadra molto forte, ha grandissima qualità”.

Ha aggiunto l’allenatore rossonero: “Bisogna giocare una partita di attenzione. Il Napoli ha grande qualità e sa approfittare di ogni errore. Non dobbiamo abbassere il livello di concentrazione perché il livello è molto alto. Il campionato è un’altra storia. Dobbiamo mettere grande intensità e mentale. Credo che abbiamo tutte le possibilità per giocarcela e fare bene nelle due partite. Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso, quindi sognare ci fa bene”.

E ancora: “Scenderà in campo San Siro. Il lavoro di squadra ti fa dare di più, i nostri tifosi ci daranno la spinta per dare il massimo. Siamo sereni perché sappiamo di aver preparato al meglio la partita. Dobbiamo giocare con entusiasmo, tutte e due le squadre saranno motivatissime. Provare a vincere la Champions sarebbe un traguardo fantastico”.

Ha concluso Pioli: “Le percentuali sono uguali per le due squadre, si parte dallo 0-0. Mi aspetto due gare molto equilibrate. Credo anche loro avranno preparato qualcosa di diverso, dovremo essere bravi a leggerlo. Non so che scelte farà Spalletti, non so se ci verranno a prendere o se ci aspetteranno. Comunque si schiererà, ci concederà qualche spazio e noi dovremo essere bravi a capire questo”.

G.