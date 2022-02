(Adnkronos) – Il Milan a caccia del primo posto in classifica. I rossoneri ospitano la Sampdoria, con una vittoria possono salire in vetta scavalcando Inter e Napoli, che ieri hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto.

La Samp potrebbe pungere al 4′, ma Caputo non sfrutta l’opportunità di calciare dal limite. Al primo affondo, il Milan colpisce. Maignan da portiere si trasforma in suggeritore, lancio millimetrico per accendere Leao che scappa a sinistra, entra in area e non sbaglia: 1-0 al 9′.