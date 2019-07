Milan, Veretout sempre più vicino: sul francese anche la Roma

Un francese per due, Jordan Veretout è l’oggetto dei desideri di Milan e Roma. Il centrocampista della Fiorentina piace ad entrambe le società che nelle ultime ore hanno avanzato proposte concrete. La prima squadra a spingere per il giocatore è stata la Roma, che nei giorni scorsi ha trovato l’intesa con il calciatore sulla base di 3 milioni di euro l’anno.

Nella giornata di ieri il Milan ha operato il controsorpasso incontrando i dirigenti della Fiorentina e avanzando un’offerta che ha destato l’interesse della società viola. Sul piatto anche diverse contropartite tra cui Biglia, Cutrone, Borini, Laxalt e Strinic.

Veretout, un centrocampista duttile col vizio del gol

Il primo anno in Italia ha fatto subito intravedere grandi potenzialità, tra cui la sua propensione in zona gol. Da mezzala la prima stagione sotto la gestione Pioli ha mostrato tutto tutte le sue caratteristiche: corsa, grinta, tiro e inserimento. Otto gol e diversi assist per consacrarsi.

Nella stagione appena conclusa invece ha giocato da regista, una posizione in cui non è riuscito a rendere al massimo. Sia Milan che Roma lo prenderebbero comunque nel ruolo di centrocampista con licenza di offendere, posizione in cui Veretout ha dimostrato di poter essere un ottimo acquisto per le big di Serie A.