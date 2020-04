Milano: aggressione a polizia a colonne di San Lorenzo

2 uomini e una donna nella mattinata di Domenica 26 Aprile sono stati fermati in occasione dei controlli per l’arginamento del contagio da coronavirus.

Non avendo motivi validi per essere in giro, gli agenti hanno proceduto con la sanzione amministrativa. E’ stato proprio in quel momento che uno dei 2 uomini, un 38 enne italiano ha cominciato a dare in escandescenze, dapprima verbalmente e successivamente in maniera manesca, aggredendo gli agenti e danneggiando la volante e la radio.

Gli agenti a quel punto hanno provveduto ad arrestarlo per lesioni e danneggiamento, l’altro uomo che era con lui, un 61 enne a sua volta è stato arrestato e denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Infine la donna che era con loro, di origine finlandese, è stata multata per avere trasgredito le disposizioni del decreto.