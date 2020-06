Milano: arrestata la banda dell’UBI

Sono 5 gli arresti effettuati per le rapine avvenute nelle sedi di Ubi banca di via Washington e via Friuli.

Tutti i fermati sono italiani residenti a Palermo, che salivano in trasferta per effettuare i colpi. Ben 3 rapine e 1 tentata, il 31 maggio, il 9 Luglio, il 6 Agosto e il 7 Agosto.

La mente della banda era un 43 enne con domicilio a Rozzano, pianificava i colpi, studiava il territorio e faceva il palo, aveva addirittura affittato un appartamento per ospitare i complici che salivano da Palermo.

Il modus operandi era sempre il solito, 2 uomini entravano in banca con una parrucca in testa e muniti di taglierino, prendevano in ostaggio clienti e dipendenti ed aspettavano il tempo di apertura delle cassaforti temporizzate, circa 50 minuti, per non lasciare impronte si coprivano i polpastrelli con l’attack.

I primi 2 colpi sono stati messi a segno da un 44 enne e un 42 enne, gli altri 2 da un 50 enne e un 45 enne, tutti diretti dal 43 enne di cui sopra.

Le rapine avrebbero fruttato alla banda circa 300 mila euro in contanti. Tutti i componenti della gang sono stati arrestati.