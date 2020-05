Milano: arrestato nuovamente “nonno pusher”

Il soprannome è già indicativo, infatti l’accusato è un anziano di 83 anni sorpreso a spacciare cocaina dal suo appartamento.

Gli agenti sono arrivati a Lui indagando su un giro di spaccio in zona Quarto Cagnino a Milano, notando un via vai non indifferente dal suo appartamento. Bloccato e perquisito un cliente appena uscito, lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina da 40 euro.

Intervenuti quindi nell’appartamento di nonno pusher hanno rinvenuto 3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, l’occorrente per confezionare e 600 euro in contanti. per l’uomo è scattato in automatico l’arresto.

Ma già nel 2019 si era macchiato di crimini simili, infatti a Febbraio durante un blitz, i carabinieri avevano scovato una pistola calibro 7,65 rubata con il colpo in canna ed una 30 ina di proiettili ed era finito ai domiciliari.

Un mese più tardi era stato beccato insieme alla sua compagna e a 2 acquirenti con 100 grammi di cocaina ed era stato nuovamente arrestato.