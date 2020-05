Milano: arrestato specialista di rapine al supermercato

Lo schema era il classico, puntava la vittima designata, la distraeva e poi la derubava. Tutto ciò avveniva nei parcheggi dei supermercati. Gli autori del crimine 2 uomini, uno faceva il palo e l’altro metteva a segno il colpo.

L’ultimo però non è andato come doveva, infatti nel pomeriggio di Lunedì 11 Maggio, nel parcheggio dell’esselunga di via De Angeli hanno dovuto fare i conti con un addetto alla sicurezza molto attento, che avendo notato i movimenti dei 2 uomini è intervenuto bloccando un tentativo di furto.

Dopo aver riposto la spesa una signora si è messa al comando dell’auto e proprio in quel momento i 2 hanno lanciato delle monetine verso la carrozzeria della macchina distraendo la conduttrice. Approfittando del momento di distrazione uno dei 2 ha aperto la portiera posteriore e ha afferrato la borsa, in quel momento l’addetto alla sicurezza ha fermato il rapinatore e dopo aver ingaggiato una breve colluttazione è riuscito a recuperare la refurtiva mettendo in fuga i 2 ladri.

Avvertite le forze dell’ordine e segnalata la macchina, i 2 ladri sono stati rintracciati dopo poco in un altra esselunga, quella di via Cena, sul posto però sono giunti gli agenti di polizia che hanno bloccato uno dei 2, un 43 enne peruviano, arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale e rapina aggravata.