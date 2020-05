Milano: Fiat Punto si ribalta sul Fulvio Testi

Le cause sono ancora da accertare, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

Questo il riepilogo del burrascoso incidente che nella serata di Martedì ha portato una Fiat Punto a ribaltarsi su viale Fulvio Testi a Milano all’incrocio con via Rodi.

Gli occupanti, un 27 enne e un 45 enne sono rimasti feriti ma, grazie a dio, non gravemente.

Sul posto sono accorsi i medici del 118 con un ambulanza che ha portato i 2 all’ospedale Niguarda di Milano per gli accertamenti medici, mentre la polizia locale ha chiuso la strada per effettuare i rilievi volti a capire la dinamica dell’incidente, in quest’ottica sono state anche raccolte delle testimonianze che serviranno per chiarire i fatti.