Milano: Gel igienizzanti in commercio privi di autorizzazione alla vendita

La Guardia di Finanza di Milano è intervenuta in alcune farmacie della città per bloccare la vendita di 2 gel igienizzanti dei quali uno prodotto in Albania ma del quale non era stata autorizzata la vendita da parte del ministero della Salute.

L’operazione è scattata quando gli agenti della GdF hanno trovato in vendita i prodotti con “proprietà antivirali e antibatteriche” che non erano stati approvati dal ministero.

A quel punto è partito il sequestro di tutte le confezioni dei prodotti che erano distribuiti in 7 farmacie milanesi.

Uno dei 2 Gel era prodotto nell’hinterland Milanese, Gli agenti si sono recati nello stabilimento di produzione, ma il titolare aveva già bloccato la distribuzione da qualche giorno resosi conto della situazione.

L’accusa di frode in commercio è scattata per l’amministratore della prima farmacia e per il produttore del Gel italiano.