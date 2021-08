Milano, incendio nel palazzo di Mahmood: il video di Morgan

C’è anche il cantautore Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, vincitore del Festival di Sanremo del 2019, fra gli inquilini del palazzo di via Antonini 32 a Milano, divorato da un incendio. Lo confermano fonti delle forze dell’ordine. A rivelarlo per primo un altro cantautore, Morgan, che abita nel palazzo di fronte e che ha documentato l’incendio dai primi minuti su Instagram. Nel filmato si vedono le prime fiamme e si sente il musicista, ex leader dei Bluvertigo, che, da un palazzo di fronte a quello che ha preso fuoco, si accorge di quanto sta accadendo. Quindi, sconvolto per l’accaduto, si allontana velocemente insieme ad altre persone che si trovavano nell’edificio.