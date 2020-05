Milano: incidente sul lavoro a Rozzano, uomo cade da impalcatura. Grave.

Grave incidente sul lavoro a Rozzano, dove un operaio di 41 anni, mentre lavorava su una scala a 4-5 metri di altezza è caduto nel vuoto sbattendo violentemente la testa. L’incidente è accaduto verso le 15:30 di Martedì 12 Maggio, non si sa ancora la causa della caduta, se per cedimento strutturale della scala o per malore dell’uomo.

sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano che stanno indagando per capire con precisione i fatti e un ambulanza del 118 che ha trasferito l’uomo, già in coma, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice rosso.

Le condizioni dell’uomo sono reputate gravi.