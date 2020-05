Milano: spaccia cocaina in piazzale Cuoco, settimo arresto in 10 anni

Gli agenti della polizia lo hanno visto uscire da un condominio e incamminarsi verso via Resnati, dopodichè ha ceduto una dose di cocaina a un cliente.

Al fermo degli agenti il tunisino 47 enne è stato trovato in possesso di 10 dosi per un totale di 5 grammi più 190 euro in contanti. Identificando il pusher è stato scoperto avere diversi alias con cui aveva numerosi precedenti per rapina, lesioni, stupefacenti, falso, minaccia e atti persecutori.

Il nord africano è risultato essere stato arrestato 7 volte nel giro di una decina di anni. Nel 2018 era stato espulso con accompagnamento alla frontiera marittima di Genova con divieto di rientro fino al 2023.

Il pusher è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, false attestazioni a pubblico ufficiale e divieto di reingresso sul territorio nazionale. Infine entrambi sono stati multati per violazioni delle norme anti corona virus.